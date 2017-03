Chaoot Wilders houdt het netjes tegen leugenaar Rutte

Om zich warm te lopen had Rutte, nadrukkelijk als premier, eerder die middag al laten weten welke koers hij bij dit belangrijke debat zou inzetten. Hij herhaalde het vanavond nog eens. 'Ik wil niet wakker worden in een land waar Wilders de grootste is.' Qua democratisch gehalte niet zo'n slimme uitspraak. Maar slim geldt dezer dagen even niet. Krachtig is het adagium. Leiderschap. Daarom ook dat hij later in dezelfde persconferentie deze erin knalde: 'Het tegenhouden van populisten, verkeerde populisten, is als een wedstrijd. Nederland is de kwartfinale, Frankrijk de halve finale en Duitsland de finale. Stem op mij, ik kan de baan van premier aan.'



Dat was dus het andere punt dat Rutte het hele debat probeerde te benadrukken; 'Ik ben de premier'. Ja, ik maak vuile handen. Maar ik loop niet weg voor verantwoordelijkheden. Tot twee keer toe herinnerde Rutte zijn publiek eraan dat Wilders was weggelopen uit zijn eerste gedoogkabinet. 'U hebt ons toen in een politieke crisis gestort'.



Wilders kopte vanavond verschillende van Ruttes verwijten behendig terug. 'Ik speel geen kwartfinales, ik speel een finale.' Die tegen de zittende elite dus, onder leiding van Rutte, die de islamisering van Nederland onderschat, de identiteit van dit land en haar gezondheidszorg verkwanselt. Ze wisselden daar de bekende verwijten tegen elkaar.



Spagaat

Overigens deed Wilders nog een opmerkelijke spagaat. Hij waarschuwde ons enerzijds dat het aan de macht blijven van Rutte desastreus voor dit land zou zijn. Anderzijds moesten we vooral niet geloven dat deze leugenaar uiteindelijk de PVV zou uitsluiten. Dat hij dus met die leugenaar samen zou gaan regeren. Er zijn eenvoudiger boodschappen verkondigd, deze maanden.



Wat nu echt te denken nu van dit debat? Vooraf leek het me de beste strategie voor Rutte om af te zeggen. Wat had hij nog te winnen? Het hele weekeinde was een grote reclamespot voor zijn premierschap geweest. Moest-ie zich nog verlagen tot gescheld in de marge met een tegenstander die feitelijk al op de rug lag?



Het werd geen gescheld. Het werd een debat. En of Rutte niet beter toch had kunnen afzeggen, blijft een serieuze vraag. Hij lag voor, hij is niet teruggevallen, maar Wilders was, voor zijn doen, beheerst en dus was er vanavond geen eenduidige winnaar aan te wijzen. Wilders overschreeuwde zichzelf eens niet, hij slaagde er in zichzelf niet als een doorgedraaide populist neer te zetten. Rutte wist zich waardig te gedragen, argumenterend.



Ja, de premier. Maar ook een die zich kennelijk geroepen voelde om zijn onzekerheid te etaleren: een premier die dreigt te verliezen. Van een verkeerde populist. Bij het naar buiten gaan zei hij het toch nog maar even in de microfoon: 'Het is de keuze tussen stabiliteit en instabiliteit.'

Het blijft dus spannend tot de finish.



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er dagelijks over tot aan de verkiezingen van 15 maart.