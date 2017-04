Dalend aantal huisuitzettingen corporaties

Volgens voorzitter Marnix Noorder van branchevereniging Aedes voor woningcorporaties is het niet alleen maar goed nieuws. Hij vreest dat als er niets gebeurt het aantal uitzettingen weer stijgt door het groeiend aantal incidenten met verwarde personen, die veelal in corporatiewoningen wonen.



Woningcorporaties hebben vorig jaar 4800 keer een huurder uit zijn huis gezet. Meestal gaat het om alleenstaanden en meestal is een huurachterstand de reden.



Vorig jaar was het derde jaar op rij dat het aantal huisuitzettingen daalde. Uitzetting gebeurt volgens Aedes alleen in uiterste gevallen, als er geen andere oplossing is te vinden. Huurachterstand is de belangrijkste reden voor uitzetting (85 procent). Andere redenen zijn onderverhuur, overlast, wietteelt en leegstand van de woning. De grootste groep uitgezette huurders bestaat uit alleenstaanden (79 procent).