De grote politieke vooroordelenquiz

Filipijnse terreurgroep vermoordt 70-jarige Duitse gijzelaar

11:24 De Duitse gijzelaar Jürgen Kantner is in de Filipijnen onthoofd door terreurgroep Abu Sayyaf. Dat blijkt uit beelden die de organisatie heeft vrijgegeven. De moord op de 70-jarige Kantner komt doordat onderhandelingen over een betaling voor zijn vrijlating mislukten of niet voor de door de groep gestelde deadline van gisteren waren afgerond.