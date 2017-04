Dochter van Brusselse wethouder liefje van terrorist

Vermiste Amerikaanse Maggie (16) opgepakt voor iden­ti­teits­dief­stal

18:01 De 16-jarige Amerikaanse Maggie Lee, die sinds 1 april vermist werd en zaterdag werd aangetroffen in Zwolle, is aangehouden voor identiteitsdiefstal. De tiener was op het paspoort van haar twee jaar jongere zusje naar Nederland afgereisd.