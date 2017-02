Een beetje jokken is oké, maar liegen...

Strategisch liegen



Liegende politici zijn weer een heel ander verhaal. Dat is ook berekenend, maar op een strategische manier. Het is niks nieuws, meent Van der Zee. ,,Als je vindt dat het doel alle middelen heiligt, dan is liegen een heel effectieve strategie. Ik denk dat dat is wat er in Amerika aan de hand is."



Shaul Salvi van de Universiteit van Amsterdam, die onder meer onderzoek deed naar de vraag hoe mensen kunnen liegen en zichzelf toch eerlijk kunnen voelen, is het met haar eens. ,,Als je een goed excuus hebt, dan wordt liegen een stuk makkelijker. Als je Amerika weer groot wilt maken, dan moet je je niet te druk maken om details. Hou het grote doel steeds in beeld, de rest is onbelangrijk. Dat is wat Trump steeds uitstraalt: val me niet lastig met details."



Zeer effectief



Als mensen echt in iets geloven, zegt Salvi, dan zien ze de waarheid ook in een bepaald licht. Dat geldt voor Trump en zijn mensen (,,Al moeten we het zelfbelang niet onderschatten; verkeren in de nabijheid van de macht is zeer aantrekkelijk"), maar ook voor al diegenen die op Trump hebben gestemd of die blij zijn dat er eindelijk iemand is die net zo denkt als zij.



Als dit allemaal bij elkaar komt, dan is liegen voor een politicus zeer effectief.



Salvi: ,,De enige manier om hier doorheen te breken, is door steeds te blijven checken of er de waarheid wordt gesproken. En dat kan, want we leven in een tijd waarin we razendsnel toegang kunnen krijgen tot allerlei informatie. We moeten het alleen wel willen. Sterker: ik denk dat het onze plicht is. Liegen is alleen effectief als burgers hun plicht niet doen. We moeten wakker worden en onze verantwoordelijkheid nemen."