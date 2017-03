Extra beveiliging voor Oger Lusink

Ze deden dat nadat twee gewapende overvallers met maskers twee weken terug de villa van Lusink sr. in Blaricum probeerden binnen te dringen. Ze dreigden daarbij met pistolen. Oger: ,,Ik ben nog steeds enorm geschrokken, maar ik weiger verder mijn leven te veranderen.''



Zijn zoon Martijn: ,,De schrik zit er diep in. Bij ons allen. We zijn allemaal alerter, kijken meer om ons heen. En het meest bizarre: heel veel mensen die ik spreek vertellen dat ze soortgelijke ervaringen hebben. Criminelen merken blijkbaar dat winkels en banken te goed beveiligd zijn en hebben het daarom nu op woningen en priveadressen gemunt.''



Koude kermis

Oger: ,,Als het de overvallers gelukt was binnen te dringen, waren ze van een koude kermis thuis gekomen. Ik heb namelijk nauwelijks cash geld in huis en bezit geen kunst en heb slechts een horloge.''



Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak van Oger Lusink. De politie maakte urenlang jacht op de overvallers met helikopters, maar zij wisten toch te ontkomen.