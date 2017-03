Familie van moordenaar Els Borst noemen rapport IGZ 'open deur'

Dat laat de familie vandaag in een reactie weten. Ze noemen de conclusies een open deur, zijn kritisch over de diepgang van het rapport en betreuren dat de IGZ geen gehoor heeft gegeven aan hun nadrukkelijke verzoek het onderzoek breder te trekken.



Volgens het IGZ-rapport zijn de hulpverleners in het geval van U. in gebreke gebleven, doordat ze geen informatie met elkaar uitwisselden. Het was voor hen daarom niet mogelijk in te schatten hoe ernstig zijn situatie was. Geen van de betrokkenen zou iets hebben gedaan om een compleet beeld van U. te krijgen.



Bart van U. is een zogenaamde 'zorgmijder', iemand die weigert mee te werken aan zijn behandeling. Het is in zo'n geval aan de hulpverleners om een volledig plaatje te krijgen, meent de IGZ. In geval van Van U. zou dat te weinig gebeurd zijn.