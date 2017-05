Feyenoorders klaar voor wedstrijd

LiveRotterdam wordt vandaag opnieuw overspoeld door Feyenoordsupporters die hopen dat hun club na 18 jaar eindelijk weer kampioen wordt in de eredivisie. Feyenoord trapt om 14.30 uur in de Kuip af tegen Heracles. Dan volgen negentig zinderende minuten voor de tienduizenden fans die zich op verschillende plekken in de havenstad hebben verzameld. Volg alles overde sfeer in de stad in dit liveblog.