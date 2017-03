Forse verbouwing winkels C&A

,,De winkels worden donkerder, spannender", zegt directeur Marc Estourgie van C&A Nederland in een interview met deze site. ,,Het product komt in de spotlights. In de Duitse en Belgische winkels die al zijn omgebouwd, blijven klanten 25 procent langer binnen. Dat resulteert in substantieel meer omzet."



Loonsverhoging

Het modebedrijf van de familie Brenninkmeijer investeert de komende vier jaar 1 miljard euro in C&A Europa. Volgens Estourgie is de daling van de omzet inmiddels gestopt. ,,Het laatste half jaar zagen we de omzet weer aantrekken. Vooral de herenafdeling is sterk gegroeid. Dat zou met het wegvallen van V&D te maken kunnen hebben." Bij C&A in Nederland werken ongeveer 4.000 mensen. Per 1 april krijgen zij voor het eerst in tien jaar weer een loonsverhoging.