Franse presidentskandidaat Macron wil opkomen tegen vriendjespolitiek

Macron zei dat hij zo belangenverstrengeling wil voorkomen. Zijn concurrent Fillon is kandidaat voor de centrumrechtse partij Les Républicains (LR) maar staat al weken onder zware druk. De vrouw van Fillon zou zijn betaald als parlementair medewerkster van haar echtgenoot, terwijl niemand in het Franse parlement wist dat ze actief was. Zij zou daarmee volgens Franse media tussen de 500.000 en 900.000 euro hebben verdiend.



Verder wil Macron de in zijn ogen te riante pensioenen van ambtenaren aanpakken en gelijkschakelen met de oudedagsvoorzieningen van werkenden in het bedrijfsleven. Ook wil de 39-jarige voormalig minister van Economische Zaken het aantal nationale en regionale parlementsleden met een derde inkrimpen en wil hij voor 10 miljard euro aandelen van de staat in Franse bedrijven verkopen. Hij wil dat geld gebruiken om te investeren in innovaties en de integratie van vreemdelingen.



In zijn buitenlandbeleid wil Macron meer internationale samenwerking om het islamitisch terrorisme, van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten, aan te pakken.