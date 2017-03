Geen excuus om niet te stemmen vanwege het weer: zon en 15 graden

Het is droog, de zon schijnt en het is 12 tot 15 graden. Ga je op de fiets naar het stembureau dan moet je rekening houden met een zwak tot matige wind, in de ochtend uit het noordwesten, in de middag uit het zuidwesten. ,,Het weer kan woensdag geen reden zijn om niet te gaan stemmen. Het is vrij zonnig en droog,'' aldus meteoroloog Raymond Klaassen.

Hoe dan ook heeft het weer weinig invloed op de uitslag van de verkiezingen. Onderzoeken spreken tegen dat partijen veel last kunnen hebben van thuisblijvers. Wel is het zo dat partijen met een minder trouwe achterban -zoals PvdA- last kunnen hebben van 'thuisblijvers' door slecht weer. Kiezers van de SGP en ChristenUnie komen hoe dan ook, zo wees onderzoek van de Radboud Universiteit uit.



Tot en met donderdag kunnen we genieten van zacht lenteweer. Normaal is het 9 tot 10 graden deze tijd van het jaar, de komende dagen ligt het kwik 's middags vaak rond de 15 graden. De maxima variëren van zo’n 11 tot graden in het noorden tot 15 of 16 graden in het zuiden.



Kortom: prima weer om buiten iets te ondernemen. In de tuin bijvoorbeeld. ,,In de zon naast een bakstenen muur voelt het echt nog wel een paar graden warmer aan.''