Geen personen maar formaties op stembiljet

Mijn voorstel luidt als volgt: Steek ruim voor de verkiezingen de koppen bij elkaar en zoek uit met welke partijen je een regering zou kunnen vormen. Als jullie zo slim zijn als jullie denken, krijgen wij als kiezers voor het eerst de keuze uit een aantal reeds gevormde formaties met ieder een programma op hoofdpunten. De formatie met de meeste stemmen is dan na de verkiezingen verplicht de regering te vormen en die dient het programma op hoofdpunten in redelijkheid naadloos uit te voeren.



Hoe ziet het nieuwe stembiljet er dan uit? Alle politieke partijen staan zoals nu bovenaan vermeld en onderin worden de gevormde formaties weergegeven. U dient als kiezer dan net als nu het vakje in de rij van de politieke partij van uw voorkeur rood te kleuren, daarna kleurt u het vakje van de door u gewenste formatie rood.



Is dit onoverkomelijk ingewikkeld? Welnee, het is een kwestie van even thuis voorbereiden, een kind kan de was doen.



A.S. van 't Hof, Krommenie.