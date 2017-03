Geen woord meer over de piano van Thierry Baudet

Onlangs kwam Baudet in opspraak toen hij ergens op een partijbijeenkomst van zijn Forum voor Democratie vertelde dat de Nederlandse samenleving last heeft van 'homeopatische verdunning'. Hij bedoelde dat de vermenging van rassen, pardon, hij zegt natuurlijk culturen, in Nederland zorgt voor verlaging van de gemeenschappelijk waarden. Ergens in je hoofd bonkt het : rassentheorie, zuiverheid van ras. Maar dat zijn woorden die natuurlijk niet door meneer Baudet gebruikt worden. Hij is niet gek.



Toch is zijn homeopathie-'verspreking' een van de redenen dat we zijn opmerking van donderdag, toen hij voor het eerst als fractievoorzitter van FvD de Tweede Kamer bezocht, ook plots in een goed daglicht kunnen zien. Hij stelde toen dat het IQ van zijn partijgenoten anderhalf tot twee keer zo hoog was als dat van de rest. Grapje, relativeerde hij later.



Helemaal niet. Mensen met Baudets inborst maken dat soort grapjes om te laten zien hoe zij over IQ-verdunning denken. Hij werd in een uitzending van Jinek & Pauw (google t maar) aangevallen door RTL's Frits Wester over deze quote en maar zeer, zeer moeizaam kwam er over zijn lippen dat hij dat misschien niet had moeten zeggen.



Een oud truukje overigens in die kringen. Je zegt iets, en je retireert later. Maar wat je gezegd hebt blijft wel hangen. De rechts-radicale AfD in Duitsland is ook een bekend gebruiker van dit instrument. Weet u nog hoe onlangs een van zijn partijprominenten het Holocaust-monument in Berlijn 'een monument van schande' noemde? De AFD berispte hem, maar het was wel mooi gezegd.



Baudets partijprogramma nu. Ik heb het afgelopen dagen gelezen, en herlezen. En je wordt er, laat ik zeggen, een beetje huiverig van. Staat er iets strafrechtelijk onbetamelijks in? Nee, natuurlijk niet. Ze zijn niet gek daar bij het Forum voor Democratie. Nee, maar het scheert wel allemaal langs de randen van wat betamelijk is. Dat heb je met nette rechts-radicalen. Ze weten dondersgoed wat kan en wat niet meer kan.



Het leest als alles wat je van rechts in Nederland verwacht: grenzen dicht, asielzoekers eruit, alleen asielzoekers die we willen, geen permanente verblijfsvergunningen meer, illegalen oppakken en eruit. Het gaat over de soevereine staat, het stoppen van subsidies aan segregatie, het promoten van de Nederlandse geschiedenis en cultuur en dan van die zinnetjes als : 'De afgelopen decennia is gepoogd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en van zijn cultuur los te snijden. Dit moet niet alleen stoppen, het moet worden teruggedraaid."



Zuivere taal, he.



En meneer Baudet wil graag bijvoorbeeld zoiets invoeren als de 'Wet bescherming Nederlandse waarden'. Reden daarvoor, ik citeer: 'Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd.'



En onder het kopje immigratie en emigratie lezen we: 'De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen decennia een enorme instroom van immigranten te verwerken gekregen. De samenleving kan dit niet meer behappen, maar het partijkartel blijft maar doorgaan met het binnenhalen van ongehoorde aantallen kansarme immigranten. (met steun van de NPO en gesubsidieerde instanties zoals Vluchtelingenwerk).'



Kan, mag. Je leest het overal. Maar je weet welke ideologie erachter zit: homeopatische verdunning. En dan nog even een klein stukkie over de grenzen van de rechtstaat. Mannen die met een recht op de vrijheid van meningsuiting in de Tweede Kamer terechtkomen, bij onze wetgevende macht dus, die zouden toch erg moeten oppassen met dit soort teksten: ' Immigranten met extreme politieke ideeën die niet in lijn zijn met onze westerse beschaving dienen terstond te worden uitgezet naar het land van herkomst.'



Nou ja, als u binnenkort weer eens van meneer Baudet hoort, denk dan niet aan het register van zijn vleugel, maar luister goed naar zijn zuiverende taalgebruik.



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever in Den Haag. Nu bekijkt hij de situatie vanaf gepaste afstand.