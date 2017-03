Geert Wilders heeft zó fout gegokt

Heeft die even fout gegokt, Geert Wilders. Dacht dat-ie tot de laatste dagen kon wachten om de uitdager van de premier te spelen. De rest deed niet mee. Helemaal mislukt, die strategie. Hij heeft geen schijn van kans meer tegen Rutte. Had-ie al niet meer, trouwens. Ik had vrijdagavond een column geschreven over dit debat (weggegooid na de Turkse kwestie) waarin ik Rutte als Don Quichot neerzette en Wilders als de windmolen waar de droeve ridder te paard tegen ten strijde trok. Wilders is nog steeds de molen die met wilde gebaren, zwaaiend, niet van zijn plaats komt. Maar Rutte is de rol van Quichot plots zomaar ontgroeid.



Het debat dat aangekondigd werd als de 'Rumble in the Jungle' van de Nederlandse politiek, kan hooguit nog het schijngevecht van de eeuw worden. En Rutte heeft vanavond nog minder te zoeken in dit debat dan ik al gedacht had. Niets meer, eigenlijk. Hij loopt alleen maar kans punten te verliezen. Met een beetje pech laat hij zich door Wilders uitdagen tot een potje toepen, over wie 'de moslim' of 'de Turk' het beste kan bestrijden. Zou-ie niet moeten doen. Staatsmanschap is niet gebaat bij keffen.



Is Rutte-Wilders nog het premierdebat zoals aangekondigd? Natuurlijk niet. Daar heeft Rutte zelf aan meegewerkt op de dag dat hij beweerde dat hij nooit ('nul procent kans') met Geert Wilders zou gaan regeren. Dat de anderen dat niet gingen doen, wisten we toen al. En dat maakt Wilders dus geen factor meer bij de uitslag. Daar komt bij dat het allang niet meer tussen Rutte en Wilders gaat, maar tussen Rutte, Buma en Pechtold. En Wilders, zeker, we schrijven 'm niet af. Maar hij gaat niet meeregeren en zoals de peilingen nu wijzen, gaat hij geen superscore halen.



Als ik Rutte was, bleef ik vanavond na het debat met Wilders dus nog even in Hilversum hangen en deed ik een Buma'tje bij Jinek & Pauw: mag ik even meedoen, heren? Dat zou nog eens mooi zijn. Lijsttrekkers die vervroegd van tafel gaan kennen we. Maar eentje die aanschuift onder het motto 'ach, ik was toch in de buurt', dat hebben we nog niet meegemaakt. En dan de gezichten van Buma en Pechtold graag close in beeld!



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er dagelijks over tot aan de verkiezingen van 15 maart.