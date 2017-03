Gelderlander vast voor ontucht en kinderporno

Het OM zegt dat de man met kwetsbare kinderen werkte. Volgens de lokale Nijmeegse zender N1 was hij flexwerker bij Werkenrode, onderdeel van zorginstelling Floryn. Ook gaf hij les bij een judoclub in Arnhem waar kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar les krijgen. Volgens een ouder heeft de man nooit 'een-op-een contact met kinderen gehad'. De ouders van de kinderen zijn op de hoogte gebracht over de situatie.



Het OM bevestigt dat de man zich bezig hield met 'sociale activiteiten', maar wil niet in detail treden. Bij de arrestatie van de man zijn onder meer zijn computer en mobiele telefoon in beslag genomen.



Donderdag bepaalde de rechtbank dat de man nog zeker negentig dagen blijft vastzitten.