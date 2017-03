Geldtraining voor Eritrese asielzoekers: 'Je krijgt zoveel post in Nederland'

Voor wie niet gewend is aan pinpassen en bankrekeningen, is omgaan met geld in Nederland best lastig. Om te voorkomen dat asielzoekers in de financiële problemen raken, gaan ze op cursus: EuroWijzer.

De eerste keer dat Omar een pinpas in zijn hand had, was in het azc in Nederland. ,,In Eritrea gaat alles eigenlijk in cash. En daar krijg je ook geen rekeningen per post, zoals hier in Nederland. In het begin heb je echt geen idee wat je allemaal met die brieven moet.”

Het gevolg is, zegt Jonas (18 jaar, 15 maanden in Nederland), dat je die post niet altijd openmaakt. ,,Ik spaar de brieven op en ga er dan na een tijdje mee naar iemand die het wel begrijpt.” Soms is het dan al te laat. Een deel van de vluchtelingen belandt na hun aankomst in Nederland in de financiële problemen.

Geplastificeerde cursusmappen

Dus zitten Omar en Jonas nu, hoe Hollands, op cursus: een training in een lokaaltje met tl-licht, een kop koffie en geplastificeerde cursusmappen. De aftrap van die training is, nog Hollandser, in de Week van het Geld. ,,Het doel is om deze mensen financieel zelfredzaam te krijgen, om ze hun geld goed te laten besteden”, zegt Léonine van Deutekom van VluchtelingenWerk Den Haag. EuroWijzer heet het project, dat VluchtelingenWerk samen met de gemeente Den Haag organiseert. ,,Ook de gemeente heeft er belang bij dat haar inwoners niet in de financiële problemen raken. Ze hebben uitleg nodig. Als we ze vragen hun belangrijke post mee te nemen, komen ze soms ook met hele stapels reclamefolders aanlopen.”

De trainingen zijn in principe voor alle asielzoekers, maar niet iedereen heeft ze nodig. Een Syrische huisvader uit Damascus snapt doorgaans beter hoe hij zijn financiën op orde houdt dan een jonge Eritreeër die er jaren over heeft gedaan om in Europa te komen. Vanuit Eritrea vluchten voornamelijk jongeren die willen ontkomen aan de onderdrukking, armoede en de ellenlange dienstplicht in dat land. Vaak reizen ze alleen.

Schulden

Als een vluchteling in Nederland eenmaal een verblijfsvergunning heeft, komt hij of zij in aanmerking voor een uitkering. ,,Maar ze bouwen ook snel schulden op. Veel statushouders lenen duizenden euro’s bij DUO voor hun inburgeringscursus en in sommige gemeenten moeten ze ook het geld terugbetalen dat ze krijgen om hun nieuwe woning in te richten”, stelt Rick van der Burg, woordvoerder van VluchtelingenWerk. De lening voor inburgering kan worden kwijtgescholden, maar dat is pas na het behalen van het inburgeringsexamen.

,,Hun hoofd zit vaak al vol met problemen: hoe ze de taal moeten leren, hoe het met hun achtergebleven familie gaat”, zegt Van Deutekom. ,,Als je dan ook nog schulden krijgt, stapelen de problemen zich helemaal op. Ik schat in dat zeker tien procent van de vluchtelingen echt in de financiële problemen komt.”

Verplicht?

De Eritreeërs in het zaaltje hebben allemaal een plastic map gekregen, met voorgedrukte tabbladen, om thuis hun rekeningen goed in op te bergen. De komende zes lessen leren ze over bankafschriften en belastingen. Welke post moet je zeker lezen en welke niet? En hoe voorkomen je dat je aankopen doet waar je spijt van krijgt.