Gezond en lekker eten ondanks chemo

Elke kankerpatiënt komt in een ware rollercoaster terecht. Juist in een tijd waarin je lichaam veel te verduren krijgt en je mentaal een klap krijgt, is gezonde voeding heel belangrijk. Maar wat eet je als je ziek bent en je smaakpapillen veranderen door de chemo? Ex-kankerpatiënt en pr-koningin Odette Schoonenberg heeft een kookboek geschreven voor iedereen die met kanker te maken heeft gehad. ,,Er was heel weinig te krijgen over dit onderwerp en als het er was, was het niet van lotgenoten voor lotgenoten." Lees hier het hele interview met Odette Schoonenberg.