'Grote verbazing over peperdure expeditie marine'

Onder de naam 'expeditie Manaslu' beklommen elitetroepen van het korps in het voorjaar de Himalaya. Het was een van de activiteiten in het kader van 350 jaar Korps Mariniers.



De expeditie kostte ruim 923.000 euro. Het contract met een gespecialiseerde reisorganisatie kostte bijna 280.000 euro. Voor kleding van de zeven expeditieleden trok de marine nog eens 276.000 euro uit. De mariniers kregen bovendien extra salaris in de vorm van uitzendtoelages, een kostenpost van bijna 150.000 euro.



Schande

Op de kazernes, waar men net als overal bij Defensie flink moet bezuinigen, is kwaad gereageerd. Critici noemen de klim volgens het dagblad een miskleun. Leden van het korps spreken schande over de kostenpost van de expeditie en trokken aan de bel bij De Telegraaf. Ze vinden het vreemd dat de Commandant Zeestrijdkrachten Rob Verkerk de dure expeditie liet plaatsvinden terwijl er een hele serie maatregelen moest worden genomen om de begroting van de marine sluitend te krijgen. Mariniers noemen het een 'pr-stunt'.



In eerste instantie wilde de marineleiding geen inzicht geven in de kosten van de expeditie, die deel uitmaakt van een door het ministerie van Defensie goedgekeurde begroting. Onder druk van de Wet Openbaarheid van Bestuur gaf het Korps Mariniers alsnog openheid van zaken aan het dagblad.



Volgens een woordvoerder van Verkerk was het fiat voor de expeditie al in 2013 gegeven. ,,Negentig procent van de kosten was betaald. Er is in de admiraliteitsraad wel gesproken om de expeditie niet door te laten gaan, maar dat was vooral een symbolische actie geweest."