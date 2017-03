Handshake-juf Melissa overdonderd door aandacht

Het filmpje dat de leerkrachten van de basisschool gisteren opnamen, is inmiddels ruim achtduizend keer gekeken. En binnen een dag tijd. Best uniek, vindt ook groep 8-juf Melissa van Zoest zelf. ,,We doen het al ruim een jaar hier op school. Maar ineens dachten we: 'grappig, we maken er een leuk filmpje van' en BOEM! Iedereen heeft het gezien.''



Van Zoest geeft sinds een paar jaar les op de school in Almere-Buiten. De kinderen geven de leerkracht vier keer per dag een hand. ,,Zo kan ik precies zien hoe het met de kinderen gaat. Als een leerling even niet lekker in zijn vel steekt, zie ik het direct aan zijn snoetje. Dan kan ik daar aandacht aan besteden.''



Een van de leerlingen van groep 8 van vorig jaar gaf de juf voor de grap een boks - de knokkels tegen elkaar - in plaats van een handje. ,,Wat een goed idee'', vond de leerkracht direct. ,,Het geeft meteen wat eigens aan de begroeting. Dat vonden de andere kinderen ook, want die besloten daarop ook een persoonlijke handshake te bedenken.''