Help, mijn kind is een ster op YouTube!

Soms wordt het de ouders van YouTuber Gio wat te gortig. Dan staan er plots fans van hun zoon in Marcels kapperszaak. Of bij de hypotheekadviseur waar Louise werkt. Louise: ,,Ik moet weleens ingrijpen: jongens, ik ben aan het werk.'' Maar verder vinden ze de uit de hand gelopen hobby van hun zoon 'prachtig'. Marcel: ,,Hoe het met hem gelopen is, is eigenlijk vergelijkbaar met een voetbaltalent. Een kind is ergens goed in, wordt ontdekt, en groeit uit tot een idool. Dat is toch alleen maar leuk?''



Inmiddels snappen de twee goed waar hun zoon mee bezig is, maar in het begin hadden ze geen idee. Louise: ,,Hij begon zo'n vier jaar geleden met gamevideo's op YouTube. Dan konden mensen zijn stem horen terwijl hij een spel als Minecraft speelde. Ik was verbaasd: Gio, wie gaat dáár nu naar kijken?'' Pas na de zomer van 2015, toen hun zoon ook filmpjes van zijn persoonlijke leven op YouTube zette, ging het volgens Marcel 'los'. ,,In het begin was hij al blij als honderd mensen keken, maar toen kwamen er honderden mensen per dág bij.''



Langzaam groeide hij uit tot een ster. Louise: ,,Dat vonden we in het begin heel gek. Stonden er bij ons strandhuisje in Noordwijk opeens meiden te roepen: 'Gio, Gio!' Bleek dat hij op zijn kanaal had verteld waar hij vakantie vierde.''



Royaal salaris

Hun zoon kreeg zoveel aandacht dat ze in het voorjaar van 2016 besloten dat hij beter met school kon stoppen. Marcel: ,,Hij was vroeger een 'tienenjager', zo'n vwo-jongen. Dus we twijfelden. Maar zelfs zijn school begreep dat hij zich volledig op YouTube wilde storten. Hij heeft er lol in, hij kan het, en verdient ermee, zeiden ze.'' Louise: ,,Op school ging het ook niet meer. Elke pauze had hij hordes achter zich aan.'' Aan alle abonnee-inkomsten, evenementen en reclame houdt hun zoon 'een royaal salaris' over. Marcel: ,,Hij woont nog thuis, dus hij kan mooi sparen.'' Het YouTube-virus is op de rest van de familie overgeslagen. Gio's zus Melanie doet het, Marcel en Louise doen het ook. Louise: ,,We speelden al een rol in Gio's filmpjes, dus het was maar een kleine stap. Door Gio zijn we nu ook beroemd.'' Niet verwonderlijk dat een bekend merk ontbijtgranen laatst dacht: da's interessant. Moeder en zoon staan binnenkort samen op de verpakking.

De ouders van Gio aan het woord: http://streams.minoto-video.com/id/6UeYi4qgyeWi_web_hq.mp4