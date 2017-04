Het barbecue-seizoen is officieel begonnen

VideoHet seizoen van stamppot en erwtensoep is voorbij. Het is tijd om de barbecue weer uit het stof te halen. Wij namen vandaag een kijkje bij de officiële opening van het barbecue-seizoen in Haarlem waar liefhebbers en experts tips met elkaar uitwisselden: ,,Barbecueën is zoveel meer dan een stukje vlees cremeren."