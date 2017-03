Het gaat te vaak fout na miskraam

De meeste vrouwen willen geen weken rondlopen met een miskraam. Maar standaard een curettage uitvoeren - zoals in de helft van de Nederlandse ziekenhuizen gebeurt - is risicovol, zeggen promovendi Marianne Verschoor en Marike Lemmers van het AMC in Amsterdam. Hun advies: geef het lichaam de kans om zelf de baarmoeder te legen of versnel dit met medicatie.



Van de 20.000 vrouwen per jaar met een miskraam in de eerste drie maanden krijgt nu 50 procent een curettage: het operatief leegschrapen of leegzuigen van de baarmoeder. ,,Dat moet minstens naar een kwart", stelt Verschoor.



De ingreep zorgt bij een vijfde van de vrouwen voor verklevingen. Die kunnen het lastig maken om opnieuw zwanger te worden. Bovendien - zo ontdekten de Amsterdamse wetenschappers - is de kans dat bij een volgende zwangerschap een kind te vroeg geboren wordt verhoogd. In plaats van 6 procent is dat 9 procent, vertelt gynaecoloog in opleiding Lemmers. ,,Bij extreme vroeggeboortes zien we het verband met een curettage het sterkst."