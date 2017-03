'Het nieuwe kabinet moet dienstplichtigen weer gaan inzetten'

Voedsel scherper gecontroleerd in Europa

13:41 Vier jaar na de paardenvleesschandalen is het Europees Parlement akkoord gegaan met wetgeving die moet zorgen voor scherpere en meer doelgerichte voedselcontroles. Als er iets verkeerd is gegaan of er is gefraudeerd, moet direct te achterhalen zijn waar dat is gebeurd.