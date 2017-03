Het vuile werk begint; PvdA is toe aan plan C

Het vuile werk begint. Best vroeg nog, anderhalve week voor de stembusgang en met nog twee debatten te gaan. Maar de paniek slaat toe bij VVD en PvdA. Ze komen allebei niet van hun plek in de peilingen.



Rutte heeft er mannetjes voor. Terwijl hij glimlachend met kinderen op de foto gaat, zegt Eric Wiebes, VVD-staatsecretaris, dat het onterecht zou zijn als het CDA hoog zou eindigen, want die Buma staat alleen maar in de microfoon te krijsen met kritiek, terwijl het kabinet de crisis bestreed. 'Wat heeft het CDA in Jezusnaam aan het herstel bijgedragen?'



Morele crisis

Lodewijk Asscher heeft kennelijk geen slopers in dienst. Hij hakt er zelf op in. 'Dat je dan weer staat tegenover Buma of een van die andere mensen met een enorme grote bek over de morele crisis en dat alles is misgegaan, waar was je dan?', zegt de PvdA-lijsttrekker.



Het CDA-campagneteam staat in zijn handen te wrijven. 'Meer, meer!', roepen ze. Dergelijke aanvallen zeggen meer over de afzender dan de geadresseerde. Ze maken het CDA alleen maar sterker. Iedereen wil de underdog zijn, waarvoor de anderen bang worden. De kiezer voelt dat. Er schuilt zo maar een winnaar in zijn tweede keus; hmm, misschien zo slecht nog niet dan.



Wel grappig

De christen-democraten hebben hun lesje ook wel geleerd. Rustig doorgaan met waarmee we bezig zijn, luidt daar de boodschap. Ze leveren al jaren underdogs die tegen alle verwachtingen in plots gaan scoren. Van Agt, Balkenende. En nu dus de stijve Buma. Wel grappig dat geen van die mannen politieke prijsdieren zijn als Klaver, Trudeau. De laatste CDA-politicus met charisma was Ruud Lubbers.



Het meest nijpend bij de losers die nu alle pijlen op het CDA richten, is natuurlijk de situatie binnen de PvdA. Jeroen Dijsselbloem, die al weken geleden van stal is gehaald om Asscher bij te staan, weet de discussie niet verder te brengen dan een over zijn voorzitterschap van de Eurogroep. Of dat kan als de PvdA niet in een regering zit. Boeiuh Jeroen, zeggen ze dan bij mij thuis.



Het wordt tijd voor plan C. We moeten niet vergeten dat Asscher zelf al plan B is. Diederik Samsom was plan A, de campaigner die de leden rigoreus opzij schoven. Asscher zou het tij keren. Die had het. Hij komt geen centimeter vooruit.



Plan C dus. Zal ik verklappen wat het is? De coryfeeen komen van stal. Het kan niet lang duren of ze gaan hun onverbloemde steun aan de geplaagde lijsttrekker uitspreken. Het zijn er jammer genoeg alleen niet zo veel meer. Niet beschikbaar, of je hebt ze liever niet meer voor de microfoon. Hans Alders? Je ziet stutbalken. Jacques Tichelaar, een drentse schoonzus. Job Cohen? Die signaleerde laatst zelf al dat de mensen even niet op 'een theedrinker' zitten te wachten. De beste, Ahmed Aboutaleb, de man die het tij echt zou kunnen keren, blijft lekker achter de gordijnen aan de Coolsingel zitten. Associeert zich liever niet met een verliezer. Ik schat dat Wouter Bos binnenkort ergens oppopt. De Jesse Klaver van zijn tijd. En of-ie beschikbaar zou zijn? Voor het premierschap? Wat denkt u?



Even twee waarnemingen nog:



1. Bij de SP zijn ze aan het voorsorteren op een kabinetsdeelname. Roemer gaat de afdrachtsregeling ook invoeren voor ministers en staatssecretariaten. Aandoenlijk wel en heel ver van de peilingen. Het meest waarschijnlijke vijf partijen-kabinet, op basis van de huidige peilingen, is toch: CDA, VVD, D66, PvdA, GL. Jaja, een monsterverbond. Maar het land gaat het nodig hebben.



2. Jaap de Hoop Scheffer, nog zo'n charismatische CDA-leider, figureert vandaag in een heel boeiend interview in het AD. We moeten Trump omarmen, zegt-ie. Niet zo gek hoor, van de man die vijf jaar de NAVO leidde en een Amerika-vriend pur sang is. En een advies om een paar keer serieus om te keren. Leuk zijn de kleine zinnetjes die De Hoop Scheffer ertussendoor loslaat. Hij is er nog steeds van overtuigd dat Nederland een heel goeie premier is misgelopen. De Amerikaanse defensieminister James Mattis, 'een redelijke man die ik goed ken'. Vladimir Poetin? ' Die ken ik toevallig vrij goed'.



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er dagelijks over tot aan de verkiezingen van 15 maart.