Hoeveel vluchtelingen kunnen we nog toelaten in ons land?

De aanblik van het Syrische jongetje Louay dat zittend in een sporttas de trein in werd gedragen, staat nog op zijn netvlies gebrand. Voor ondernemer Ruud van Spronsen werd Louay het gezicht van de vluchtelingenstroom naar Europa. Anderhalf jaar later woont de jongen in Duitsland en rijdt hij in een elektrische rolstoel, vanwege een ernstige huidziekte.



Nederland moet volgens Van Spronsen meer vluchtelingen opnemen. Alleen de aanpak moet anders. ,,We verplaatsen vluchtelingen te veel en zetten ze in te grote aantallen bij elkaar. Als hier in de buurt ineens duizend vluchtelingen gaan wonen, komt iedereen in opstand. Als dat er tien zijn, helpen we met z'n allen", betoogt de Hagenaar uit de chique wijk Belgisch park.



Hoeveel vluchtelingen Nederland aankan? ,,500.000 of een miljoen moet kunnen. Toen ik op de lagere school zat in 1954, waren we in Nederland net de grens van 10 miljoen inwoners gepasseerd. Nu zijn we met 17 miljoen en het gaat nog steeds prima.'' Van Spronsen, die op zijn 70ste nog zijn eigen bedrijf runt in projectontwikkeling voor biotechnologische en farmaceutische bedrijven, vindt wel dat vluchtelingen moeten integreren. ,,De eerste drie dagen zijn zij de baas en gaan we ze verwennen. Als er daarna dingen niet passen binnen onze cultuur en grondwet, moeten zíj zich aanpassen.''



De PVV vindt dat Nederland 'geen enkele' vluchteling aankan. Verder zijn bijna alle partijen in de Kamer het eens met Van Spronsen, dat Nederland de morele plicht heeft oorlogsvluchtelingen op te vangen. Maar de grens is in zicht. Volgens de VVD zijn vluchtelingen die vanuit de randen van Europa doorreizen economische vluchtelingen en daar willen de liberalen er 'zo min mogelijk' van. Het CDA pleit voor een 'ontheemdenstatus' die vluchtelingen duidelijk maakt dat zij terug moeten. VVD en CDA willen voorzieningen voor asielzoekers versoberen, zoals géén voorrang bij de toekenning van een huurwoning; PvdA, D66 en ChristenUnie willen dat asielzoekers met verblijfsstatus bijstand, zorg en een woning krijgen. SP vindt dat je niet mag tornen aan de gezondheidszorg, maar stelt dat er simpelweg niet genoeg woningen zijn. CDA en GroenLinks pleiten voor 'kleinschalige opvang'.