Iedere maand gaat er ongewild een vuurwapen af op Schiphol

Nederlandse soldaten en medewerkers van Defensie hebben ook het afgelopen jaar per ongeluk tientallen kogels afgevuurd. Dit gebeurde niet alleen op oorlogsmissies, maar ook op de nationale luchthaven Schiphol. De kogels kwamen meestal terecht in een speciale (ont)laadbak, maar soms ook in een kantoorruimte, sportzaal of het been van een medewerker van Defensie.

Uit door advocaat Sébas Diekstra opgevraagde gegevens blijkt dat leden van de marechaussee op Nederlands grondgebied in een jaar tijd vijftig keer in de fout zijn gegaan. Daarvan ging het vijftien keer mis op Schiphol. De oorzaak van de ongewilde schoten is volgens Defensie meestal het niet correct naleven van de veiligheidsprocedures. In het buitenland gingen soldaten tijdens missies in totaal zeventien keer in de fout.

Gebrekkig

Advocaat Diekstra, ooit zelf teamcommandant bij de marechaussee, spreekt van 'onvoldoende training'. De advocaat stond in 2014 een wapenhersteller bij die per ongeluk door een wachtmeester van de marechaussee werd neergeschoten op Schiphol. ,,Het is een gebrek aan training. Vijf schietmomentjes per jaar is echt te weinig, dat is een uurtje schieten. Het laden en ontladen oefenen, dat is zo beperkt. Er lopen mensen rond bij de marechaussee die gewoon geen feeling hebben met het wapen. En dan maak je dit soort fouten.''

Diekstra meent dat er investeringen nodig zijn. ,,Er moet meer training komen en er moet meer toezicht zijn. Kijk naar de arrestatieteams, die zijn de hele dag aan het oefenen en daar zijn de incidenten stukken minder.'' Diekstra pleit er daarnaast voor om marechaussees niet meer verplicht na elke dienst hun wapen te laten ontladen. Wapens kunnen volgens hem ook doorgeladen op een veilige plek worden opgeborgen.

Sportzaal

Marechaussees die een wapen dagen op de luchthaven, moeten iedere dienst laden en ontladen. Dat doen ze in een speciale laadbak met zand, waardoor een per ongeluk afgevuurde kogel geen schade aan kan richten. Toch ging het ook een paar keer fout buiten de speciale veiligheidsinrichting. Zo kwam op 23 juni een kogel terecht in een kantoorruimte en op 13 september werd ongewild een schot afgevuurd in een sportzaal.



Ook op andere locaties gaat het nog wel eens op mis. Op 22 november werd een schot gelost op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum in Apeldoorn. Op 27 januari van dit jaar verdween een kogel in het been van een marechaussee op de schietbaan.



Een woordvoerder van Defensie reageert schriftelijk op de cijfers. 'Marechaussees worden dagelijks operationeel ingezet. Ze dragen daarbij dagelijks een doorgeladen wapen. Dat betekent dat bij aanvang van de dienst het wapen wordt doorgeladen en na afloop het wapen wordt ontladen in speciaal daarvoor ingerichte (ont-)laadbakken. De meeste ongewilde schoten gebeuren op die momenten. Binnen de schiettrainingen wordt hier iedere keer aandacht aan besteed'.

Buitenland

Niet alleen in eigen land gaat het mis. Ook op missie in het buitenland worden fouten gemaakt. In 2016 en de eerste maand van 2017 gaat het om in totaal zeventien incidenten, waaronder zes in Mali en vijf in Afghanistan.



Cijfers uit het verleden bevestigen het beeld van jaarlijks terugkerende incidenten. Zo viel er in 2015 en de eerste twee maanden van 2016 bijna zeventig keer ongewild een schot bij Defensie.