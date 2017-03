'Ik wil ook een Hugo'

Wikke Kuller (40) uit Vleuten vindt het fantastisch hoe Hugo Borst de ouderenzorg op de kaart heeft gezet. ,,Proficiat! Maar het gaat mij ook in de problemen brengen, omdat de zorg in Nederland werkt als een stel communicerende vaten: als de ene groep er 2 miljard bij krijgt dan zal dat bij een andere groep worden weggehaald. En dat zal wel weer bij mijn zoon zijn: de groep zonder eigen stem en zonder gezicht."



De zoon van Wikke - Jip van 7 - is blind, verlamd en zwaar verstandelijk beperkt. Ze vertelt: ,,Door al hun aandoeningen zijn deze kinderen niet altijd schattig of knuffelbaar en ze zeggen ook geen dankjewel. En het belangrijkste: ze hebben geen stemrecht. Mijn zoon heeft 24/7 hulp nodig bij alles wat hij doet. Het leren gaat in minieme stapjes. Hoe blij ben ik echter dat hij sinds kort met één hand iets kan vastpakken! Nu kan hij zelf speelgoed pakken en zichzelf een half uur vermaken zijn box. Schaterlachend van de pret. Dat heet kwaliteit van leven."



Jip is toegelaten tot de Wet Langdurige Zorg. ,,Langdurig betekent voor mijn zoon misschien wel 50 jaar en hoop op nog enige ontwikkeling. Het invoeren van deze nieuwe wet betekende een korting van bijna 30 procent op zijn zorgbudget en daarom is Jip maar geparkeerd in een tijdelijke regeling. Hij zit echter al zeven jaar in tijdelijke regelingen omdat geen enkel kabinet de zorg voor deze kinderen goed regelt."



Problemen

Zoveel andere ouders kampen met dezelfde problemen. Wikke: ,,Een van de sterkste mama's die ik ken, de mama van Jens is omgevallen. De mama van Bram is aan het overleven, de mama van Qwin hoopt weer te gaan leven na een lange strijd voor een aangepast huis. Ik ken geen ouders die leven, overleven is het hoogst haalbare."