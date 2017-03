Internationale media: Jesse Klaver is de Nederlandse Trudeau

,,Vergeet Justin Trudeau, deze Nederlandse politicus gaat het hart van het internet veroveren", kopt Mashable. De online magazines schrijven over de 'historische overwinning' van GroenLinks onder de leiding van Klaver en over de politieke overeenkomsten tussen de twee mannen. Ze vechten allebei voor de rechten van vluchtelingen en tegen populisme van rechts.



Ook op Twitter gaan foto's van Klaver en Trudeau zij aan zij rond, terwijl mensen zich afvragen of de twee toevallig familie van elkaar zijn. Zelfs hun nonchalante kledingstijl tijdens ontmoetingen met kiezers - een overhemd met de bovenste knoopjes open - komt overeen. Aangezien Klaver met zijn 30 jaar vijftien jaar jonger is dan de 45-jarige Trudeau, wordt vooral gegrapt over hem als 'jongere broer' van de Canadese politicus.



In een interview reageerde Klaver al op de vergelijking: ,,Ik ben erg jaloers op de spieren van Justin Trudeau, want ik ben lang niet zo gespierd als hij", grapte hij. Trudeau is onder meer dol op boksen en yoga.