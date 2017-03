John de Mol vecht door om TMG over te nemen

De overnamestrijd van de Telegraaf Media Groep (TMG) is nog niet beslist. Minderheidsaandeelhouder John de Mol vecht door en kan best nog wel eens de rechter aan zijn kant vinden. Bij TMG zorgt de overname voor grote verdeeldheid binnen het bedrijf.

Het is een on-Nederlandse overnamestrijd geworden. Bestuurders en commissarissen die elkaar de tent uitvechten, personeel dat verdeeld is en een overnamestrijd die van de beursvloer naar de rechtszaal dreigt te worden verplaatst. Taferelen die we uit de jaren 80 in de VS kennen, maar niet in Nederland.

De strijd leek als een nachtkaars uit te gaan toen de raad van commissarissen (rvc) zondagavond bekendmaakte exclusief met Mediahuis en de familie Van Puijenbroek te gaan onderhandelen over hun bod van 6 euro per aandeel. Die partijen hebben samen 59 procent van de aandelen en lieten weten elk ander bod te zullen torpederen. John de Mol, die 21 procent van de aandelen heeft, werd zo buitenspel gezet, tot zijn grote woede. Hij verhoogde vanochtend direct zijn bod tot 6,50 euro per aandeel en liet duidelijk weten een plek aan de onderhandelingstafel te eisen.

Ongehoord

En terecht, vindt Errol Keyner, vicevoorzitter van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB). ,,De rvc praat alleen met de partij die het laagste bod heeft uitgebracht. De partij met het hoogste bod staat buitenspel, dat is ongehoord.’’ Ook Eumedion, dat namens grote beleggers kijkt of bedrijven de belangen van de aandeelhouders voldoende behartigen, is ongelukkig met de situatie. ,,Het was een heel drastisch besluit om het bestuur op non-actief te stellen. Ze hadden best met alle partijen kunnen dooronderhandelen’’, stelt Eumedion-directeur Rients Abma.

De overnamestrijd woedt ook op de werkvloer. De redacties van de Telegraaf en de regionale kranten hebben een voorkeur voor Mediahuis. Maar 30 managers en de directie scharen zich achter het bod van De Mol. Ook de ondernemingsraad ziet meer in een overname door De Mol.

Geen keuze

Op het eerste gezicht ziet het er slecht uit voor De Mol. De commissarissen zeggen geen keuze te hebben. Omdat Mediahuis en Van Puijenbroek elk ander bod torpederen, zijn zij de enige serieuze partij. En met 59 procent van de aandelen kunnen zij besluiten de volledige zeggenschap naar zich toe te trekken. Maar als De Mol een dergelijk besluit bij de rechter gaat aanvechten, is hij niet bij voorbaat kansloos, denkt Abma. ,,Het is nogal wat om potentieel 41 procent van de aandelen op die manier min of meer te onteigenen.’’ De rechter zou best kunnen beslissen dat de rechten van zo’n grote groep niet voldoende behartigd zijn en TMG dwingen met De Mol te gaan onderhandelen.