Justitie België eist 7 jaar celstraf voor Frank Masmeijer

Masmeijer zat sinds oktober 2014 vast op verdenking van smokkel van een partij cocaïne via de haven van Antwerpen. De 476 kilo drugs zaten verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika. Afgelopen zomer kwam hij voorlopig op vrije voeten. Eerst nog met een enkelband, maar momenteel niet meer.



Met de opbrengst van de drugs zou Masmeijer, die al jaren in België woont, forse schulden hebben willen aflossen. De drugs werden aangetroffen in de Antwerpse haven in een partij bananen. In totaal zijn in deze zaak al zeker zestien mensen aangehouden en is 570 kilo cocaïne in beslag genomen, waarvan liefst 467 bij het transport dat Masmeijer uit de haven moest ophalen. Als tussenpersoon of cokehandelaar.



Frank Masmeijer kwam samen met een groentehandelaar en een chauffeur bananen ophalen bij het bedrijf Belgian New Fruit Wharf. De groentehandelaar is een relatie die Masmeijer kent van zijn horecazaken. Maar dat hij en zijn twee kompanen specifiek op zoek waren naar een bepaalde container, viel op. Het trio zou zelfs naar bepaalde pallets in die container hebben gevraagd. Bij een extra controle ontdekte de douane daarna de drugs.



De Nederlander presenteerde in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw verschillende tv-programma's voor de NCRV. Daarna baatte hij verschillende horecazaken uit maar die gingen failliet of werden verkocht.



Het huwelijk tussen Frank Masmeijer en zijn vrouw Sandra staat sinds zijn aanhouding onder spanning. ,,We hebben het heel moeilijk'', zei de oud-presentator eind vorig jaar. De echtgenote van de voormalig NCRV-coryfee die in de jaren 80 furore maakte met de Helemaal in je eentje Show en Dinges, wordt heen en weer geslingerd door emoties sinds Frank twee jaar geleden werd opgepakt. Of het echtpaar aan huwelijkstherapie denkt? Sandra: ,,Daar heb ik nog niet over nagedacht, dat is misschien een goed idee. Maar weet je, we zijn geen pubers meer. We hebben al zoveel meegemaakt, hier komen we ook wel weer uit.''