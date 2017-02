Kiezers buiten de Randstad: Haagse politici negeren ons

Zes op de tien kiezers van buiten de Randstad stellen verder dat 'mensen zoals zij' geen invloed hebben op de besluitvorming. Dat blijkt uit deel 2 van het onderzoek Kiezen in Stad en Land van I&O Research in samenwerking met het AD en de regionale kranten.



Naast politici staan ook de landelijke media er in de 'provincie' gekleurd op. De helft van de mensen buiten de Randstad vindt dat er te veel media-aandacht is voor Amsterdam. Wat opvalt: ook bijna de helft van de Rotterdammers is het daar roerend mee eens, terwijl maar één op de vijf Amsterdammers en Utrechters zich in die kritiek zegt te herkennen.



Regionale kandidaat

Sowieso vertonen de grote steden in Zuid-Holland wat meer solidariteit met het buitengebied dan hun grote en kleine 'broers' in de Randstad. Zo vindt ruim 60 procent van de Hagenaars en Rotterdammers dat landelijke politici vaker hun gezicht in de provincie moeten laten zien. In Amsterdam en Utrecht is maar 40 procent het daarmee eens.



Een andere opvallende ­conclusie uit het onderzoek is dat 45 procent van de mensen in de andere delen van het land heel graag op een regionale kandidaat zou stemmen. In de Randstad is maar 28 procent het daarmee eens.



Onderzoeker Peter Kanne van I&O Research stelt vast dat er sprake is van 'regionaal chagrijn' dat zich vertaalt in 'politiek cynisme': ,,Er is wat verongelijktheid naar de Randstad toe en naar Amsterdam in het bijzonder. Dat chagrijn kunnen mensen niet kwijt in hun stemgedrag."