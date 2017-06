Knallen in Doorn waren van automatisch geweer

Het schietincident van donderdagavond aan de Gezichtslaan in Doorn bezorgt een aantal bewoners een onbehagelijk gevoel. Het is niet de eerste keer dat de straat het toneel was van geweld. Zo werd een paar weken geleden een explosief in een tuin gevonden.

De incidenten lijken zich te concentreren rond het huis van een allochtone familie, in het midden van de straat. De bewoners zijn al enige weken niet meer gesignaleerd en zouden in het buitenland zijn. Volgens omwonenden zijn het aardige mensen, maar ze weten ook niet wat er zich achter de voordeur afspeelt.

Buurtonderzoek

Afgelopen nacht werd de straat afgezet en de politie is tot diep in de nacht met onderzoek bezig geweest. Vandaag is er buurtonderzoek. Er werd vannacht met honden gezocht en cirkelde er een helikopter met zoeklicht over de wijk. Volgens enkele bewoners zijn er hulspatronen in een tuin gevonden.

Quote Er is al eens een drugsinval geweest. Een paar weken geleden was dat incident met het explosief en nu dat schieten. Bewoner van de Gezichtslaan

,,Ik bemoei me er niet mee’’, zegt een vrouw, die net als veel andere bewoners van de straat haar naam niet wil noemen. ,,Er is al eens een drugsinval geweest. De man is bij die inval aangehouden. Een paar weken geleden was dat incident met het explosief en nu dat schieten. Mijn man en ik zaten televisie te kijken, toen we drie schoten hoorden. Mijn man zei direct dat het de schoten uit een mitrailleur waren. Voor zijn werk heeft hij er wel eens mee te maken.’’

Automatisch wapen

Een buurman weet dat ook zeker. ,,Zeker drie tot vier schoten, kort achter elkaar. Dat was een automatisch wapen. Ik zat rechtop in bed. Ik heb nog even uit het raam gekeken, maar zag helemaal niets. Het was te donker.’’

De man van een andere buurvrouw was buiten de hond aan het uitlaten, toen het gebeurde. ,,Hij heeft alleen iets gehoord, maar niemand gezien. De politie was er snel en we werden naar binnen gedirigeerd. De hele hoek stond vol met politie en die waren lang bezig.’’

,,Dit is de tweede keer in korte tijd’’, aldus een buurvrouw. De vorige keer is het explosief door de opruimingsdienst opgeruimd. We wonen hier al heel lang, maar deze incidenten volgen elkaar wel heel snel op. De man is ook al eens door de politie meegenomen. Ik ken de mensen eigenlijk niet. Ik zag ze nooit. Alleen een paar dochters heb ik wel eens langs zien rijden.’’