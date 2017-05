Koerier fietst onverstoord tussen relschoppers Rotterdam door

Een stoere fietskoerier van Foodora manoeuvreerde zich zondag in het heetst van de strijd tussen de politie en de Rotterdamse relschoppers door. Foodora is trots op zijn bezorger. ,,We waarschuwen altijd voor gevaarlijke situaties, maar je hebt er altijd een paar daredevils tussen zitten.''