Kwart vluchtelingen leeft in totaal sociaal isolement

Britse vrouw wekenlang misbruikt in Australië

8:25 Een Britse backpacker is wekenlang vastgehouden en misbruikt in de Australische Outback. De 22-jarige vrouw werd afgelopen zondag bevrijd door de politie toen de auto waar ze in reed, werd staande gehouden. Dat is gisteren bekend gemaakt door de lokale politie.