'Laat alle balkons verplicht keuren'

Nu in Venlo en Breda honderden mensen niet meer op hun balkon mogen staan vanwege onzekerheid over de constructie, pleiten brancheorganisaties voor een periodieke keuring van gebouwen. ,,Om de tien jaar moeten de meest cruciale onderdelen worden gecontroleerd. Zo ben je verplicht na te denken over de staat van je woning'', zegt Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.



Gisteren werd bekend dat enkele naoorlogse flats in Venlo kampen met constructieproblemen bij de balkons. Eerder deze week gebeurde hetzelfde in Breda. Het gaat om betonnen balkonvloeren zonder draagconstructie eronder. In sommige gevallen blijkt de stalen constructie in het beton te zwak, of te zijn aangetast door roest.



Daardoor bestaat het gevaar dat het balkon op een gegeven moment naar beneden valt. ,,Je zult maar met twintig man staan te dansen op het balkon, als de constructie het begeeft'', zegt Ankersmit. Volgens hem zijn er zeker 1.000 flats in Nederland waarbij het probleem speelt. Behalve Breda en Venlo waren er de afgelopen maanden ook incidenten in Leeuwarden, Groningen en Rijswijk.



Woningbouwverenigingen en particulieren zijn verplicht om te zorgen dat hun huis in goede staat blijft, maar vooral particulieren kunnen niet inschatten wanneer hun gebouw toe is aan een technische keuring. Daarom pleit ook de Nederlandse Vereniging van Constructeurs voor een APK-keuring voor gebouwen. ,,Geen van deze partijen heeft hiervoor de kennis in huis. Daarom is het goed als er verplicht periodiek naar wordt gekeken'', zegt directeur Bob Gieskens.