Labour wil veel hogere belasting heffen over topinkomens

Foto's Polen massaal straat op tegen regering

6 mei Tussen de 10.000 en 20.000 Polen hebben zaterdag in Warschau gedemonstreerd tegen het conservatieve, eurosceptische beleid van de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De 'Mars van de vrijheid' was de grootste demonstratie in maanden die de oppositie onder leiding van het Burgerplatform (PO) op de been wist te krijgen.