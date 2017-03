Leaserijder wil geen diesel zonder fiscaal voordeel

Afgelopen jaren waren modellen als de Volvo V40 en de Peugeot 308 populair vanwege de lage bijtelling. Nu deze categorie wegvalt, is er voor leaserijders - die vaak een tankpas van de zaak hebben - minder reden om een dieselauto te kiezen. De cijfers van LeasePlan bevestigen eerdere voorspellingen van Zwitserse bank UBS dat het aandeel diesel in Europa de komende tien jaar verder zal zakken naar 10 procent.



De daling van het aantal nieuwe dieselauto's op de leasemarkt is ook het gevolg van private lease. Particulieren die een auto voor een vast maandbedrag willen rijden, zijn geen kilometervreters. Het aantal private leasecontracten in Nederland nam vorig jaar een vlucht met 78 procent stijging tot ar 64.000. De leasemaatschappij ziet een grote markt voor private lease en werkt bij de verkoop van de leasecontracten samen met de ANWB, Albert Heijn en Media Markt.



Elektrisch

Erik Henstra, directeur van LeasePlan Nederland verwacht dat de zakelijke dieselrijder op den duur overstapt op een plug-in hybride of een volledig elektrische auto. ,,Gezien het Nederlandse belastingregime en de steeds betere infrastructuur verwacht ik dat vooral de laatste categorie aan populariteit zal winnen. Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto's op de markt met een grotere actieradius en dat is zeer welkom voor de verduurzaming van het Nederlands wagenpark.''



LeasePlan, het grootste leasebedrijf van Nederland, verwacht dat dit jaar vooral de Opel Ampera-e, de vernieuwde Volkswagen e-Golf, de Hyundai IONIQ Plug-in en de recent gelanceerde Renault Zoe Q90 het goed zullen doen onder leaserijders.