'Leer kinderen over homoseksualiteit'

VideoJournalist en presentatrice Barbara Barend stelt dat hard optreden tegen mishandeling van homo's en lesbiennes niet genoeg is. ,,We moeten kinderen al vanaf de kleuterschool gaan onderwijzen dat homoseksualiteit normaal is. We moeten keihard open erover zijn." Barend is maandag een actie gestart om homoseksualiteit onder de aandacht te brengen. Ze roept mensen op om foto's te plaatsen op social media waarop twee mannen of twee vrouwen hand in hand lopen. In dit interview met het AD vertelt ze meer over de actie.