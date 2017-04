Leider sociaal-democraten gewond bij vechtpartij Macedonisch parlement

Op tv-beelden is te zien dat Zaev een wond op zijn voorhoofd heeft. De leider van de sociaal-democraten had toen net bekendgemaakt dat de regeringscoalitie, die wordt geleid door zijn partij, Talat Xhaferi had gekozen als parlementsvoorzitter. Volgens de Macedonische media liepen nog zeven andere volksvertegenwoordigers letsel op. Ook zouden journalisten in elkaar zijn geslagen.



Buiten het gebouw zorgden de betogers volgens ooggetuigen voor chaotische toestanden. De oproerpolitie gebruikte traangasgranaten om hen uiteen te jagen en de weg vrij te maken naar de ingang om de politici die nog binnen zaten te ontzetten. De minister van Binnenlandse Zaken in de interim regering, Agim Nuhiu, zei op tv dat hij de politie opdracht had gegeven alles in het werk te stellen de orde te herstellen en zijn collega's in veiligheid te brengen.



Macedonië balanceerde in 2001 op de rand van een burgeroorlog door een opstand van de Albanese minderheid. Dankzij internationale bemiddeling werd de crisis bezworen, maar etnische spanningen dreigen nog altijd in de Balkan-staat.