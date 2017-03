Lenteweer morgen voorbij: koud en nat weekend

Vandaag is de laatste dag dat je nog echt kunt genieten van de zon. Vanaf vannacht neemt de bewolking toe en kan het gaan regenen. Ook de temperatuur doet een stap terug. Hoewel het vandaag gemiddeld nog een graad of 17 wordt (de warmste dag van het jaar tot nu toe), moeten we het morgen doen met maar 10 graden.



Ook dit weekend wordt het er niet beter op. Volgens Janssen is het zaterdag en zondag in ieder geval geen goed idee om een lange strand- of boswandeling te maken. ,,Het weer nodigt niet bepaald uit om buiten activiteiten te ondernemen.’’