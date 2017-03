Leukemie-patiënte doet emotionele oproep: word alsjeblieft stamceldonor

Rosan roept daarom iedereen via Facebook op zich aan te melden als donor via stichting Matchis. ,,Meld je alsjeblieft aan. Misschien loop ik dan over een half jaar met jouw DNA in mijn lijf’’, schrijft ze. De oproep is inmiddels ruim 2000 keer gedeeld.



Filmproducent Rosan is sinds maart 2014 ziek. Ze ging een behandelingstraject van ruim twee jaar in. Die eindigde zes weken geleden. Toch kreeg ze vorige week slecht nieuws. De kanker zit nu niet alleen in haar bloed, maar ook in haar hersenvocht. Alleen een beenmergtransplantatie kan haar nog helpen.