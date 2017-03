'Maak een minister verantwoordelijk voor schuldenaanpak'

Wanneer ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten nu door haar eigen wijk fietst, vraagt ze zich bij elke deur af of daarachter ook een schrijnend verhaal schuilgaat. Uit een reportage in deze krant vorige maand bleek dat duizenden mensen in ernstige armoede leven, zonder zelfs de meest basale levensbehoeften als gas, water en licht. Alleen al in de Rotterdamse wijk Delfshaven gaat het om honderden mensen. ,,Bij mij om de hoek. In een land waarin we denken dat alles zo goed ia geregeld, is een groep mensen totaal onzichtbaar - mede door schulden.



,,Schulden ontwrichten álles. Een op de vijf huishoudens zit diep in de schulden. Er zijn wijken en plaatsen waar dat in elke straat leeft. Waar die schulden stress opleveren en kinderen in armoede opgroeien. En denk niet dat het jou niet kan gebeuren, want iedereen kan in één keer in de problemen komen door bijvoorbeeld een echtscheiding, ziekte of het verliezen van je baan. Niet voor niets keken veel mensen naar de documentaireserie Schuldig. Daar kregen mensen met schulden een gezicht."