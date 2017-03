Mega Jackpot van 27 miljoen gevallen in Zuid-Holland

Bommeldingen Joodse centra VS afkomstig van één persoon

2:42 Meerdere bommeldingen aan het adres van meerdere Joodse centra in de Verenigde Staten zijn afkomstig van één en dezelfde persoon, meldt de New Yorkse politie. Het gaat waarschijnlijk om een man die technisch erg vaardig is. Hij maakt onder andere gebruik van een apparaat dat zijn stem vervormt, zodat het lijkt alsof een vrouw een zogenaamde bom rapporteert.