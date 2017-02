Megaplan G4 moet groeimotor Randstad zijn

Banenmotor

Premier Rutte laat weten: ,,Het gaat om interessante en ambitieuze plannen. Goed dat de steden samen plannen maken en ook kijken wat ze zelf kunnen realiseren. Het is uiteraard aan een volgend kabinet om zich over die plannen en de berekeningen te buigen."



Dat nieuwe kabinet is er veel aan gelegen om de groei en banenmotor aan te jagen. De Randstad speelt daar een hoofdrol in: het gebied beslaat slechts een vijfde van Nederland, maar draagt voor ruim 40 procent bij aan de economie.



Stimuleren

De grote steden willen niet lijdzaam afwachten en zijn, samen met een club als TNO, al jaren aan het nadenken hoe ze de werkgelegenheid kunnen laten groeien en de economie kunnen stimuleren. Want vooral het zuidelijke deel van de Randstad maakt volgens economen de groeipotentie niet zelfstandig waar. Zo schreef de Rabobank afgelopen januari nog in een economisch rapport dat binnen de Randstad Amsterdam en Utrecht en hun omgeving de meest gunstige economische structuur voor groei hebben. Dat komt door het grote aandeel van de zakelijke dienstverlening, zoals bijvoorbeeld op de Amsterdamse Zuidas.



De andere regio's (Rotterdam en Den Haag) zullen relatief wat achterblijven, vanwege de grote druk op de ruimte en de hoge prijzen voor bedrijfsruimte. Dat bevestigt Aboutaleb. ,,Volgens de OESO laten we teveel groei liggen door een gebrekkige samenwerking. Dus we moesten iets doen. Tegelijk speelt al een hele tijd de behoefte onze economie minder afhankelijk te maken van kolen en olie en over te stappen op een 'nieuwe' duurzame economie."



Ook moet er flink meer geld naar nog betere bereikbaarheid. Hij heeft het dan over extra spoor, bruggen en tunnels. Afgelopen zomer lanceerde de Metropoolregio Rotterdam Den Haag al samen met andere partijen 150 concrete projecten op het gebied van wetenschap, vernieuwing en mobiliteit.



Visie

Ook moet er 'hoogwaardig' openbaar vervoer bij komen en is het de bedoeling dat oude wijken worden omgevormd naar duurzame, gezonde en betaalbare woon- en leefgebieden. Of de politiek de benodigde miljarden wil uittrekken die de G4 wensen, moet nog blijken. In ieder geval heeft Aboutaleb de lijsttrekkers uitgenodigd om te komen praten over de ambities. ,,Er ligt nu een visie, maar die moet nog breed worden omarmd. Al gaan we ervan uit dat er voor goede ideeën altijd geld te vinden is."