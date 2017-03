Ministerie van Justitie VS: Geen aanwijzingen voor afluisteren Trump

Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse regering vrijdagavond. Het rapport wordt maandag in zijn geheel gepubliceerd. Donderdag al zeiden de Republikeinse voorzitter Richard Burr en de Democratische vicevoorzitter Mark Warner van de commissie voor de inlichtingendiensten van de Amerikaanse Senaat hetzelfde.



,,Op basis van de informatie waarover wij beschikken, zien wij geen aanwijzingen dat de Trump Tower voor of na de verkiezingsdag in 2016 door enig onderdeel van de regering van de Verenigde Staten in het oog werd gehouden'', aldus een verklaring van Burr en Warner. De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden vond ook geen aanwijzigingen.



President Trump beschuldigde zijn voorganger van het aftappen van telefoongesprekken in de Trump Tower tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen vorig jaar. Trump heeft daarvoor nooit bewijs gegeven.