Nabeschouwing Ajax-Feyenoord met Mikos Gouka

Mikos Gouka, Feyenoord-watcher namens het AD, constateert dat na de 2-1 nederlaag bij Ajax de spanning weer helemaal terug is in de titelrace. ,,Feyenoord begon dramatisch en heeft eigenlijk niet meer kunnen reageren op die start. Bij winst was het wel gelopen, maar nu is de spanning weer helemaal terug."