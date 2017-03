Nederland eist inzicht in busramp Zwitserland

Twijfelachtig

De Zwitserse onderzoeksleider Olivier Elsig zegt dat Nederland alleen heeft geïnformeerd naar de procedure. Dat nabestaanden op basis van het bloedmonster willen vaststellen of de chauffeur suïcidale neigingen had, noemt hij 'een wetenschappelijke hypothese die heel twijfelachtig is'. ,,Natuurlijk hebben we zijn bloed onderzocht om te weten of er alcohol in het bloed zat of dat er medicijnen zijn geslikt. Maar niet voor dna-onderzoek. Dat is niet toegestaan volgens de Zwitserse wet.''



Evy Laermans, weduwe van de chauffeur, noemt de actie van Nederland 'zeer laag'. ,,Maar het verbaast me niet. Als de Nederlandse regering zich geroepen voelt zich in een dossier te mengen waar ze niets mee te maken heeft, moeten ze dit vooral doen.''