Nederland tekent voor Europese supercomputer

Londen recht de rug en gaat gewoon aan het werk

12:57 Londenaren laten zich niet uit het veld slaan door de terreurdaad waarbij gisteren vier doden vielen. ,,Vandaag is een dag van gewoon doorgaan”, zegt Rosemary Purr in de metro op weg naar het centrum. ,,We gedenken de gewonden, de mensen die pijn hebben, en het verlies van levens. Dat is heel erg verdrietig. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we doen wat we altijd zouden doen."