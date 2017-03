Nederlanders gelukkigste werknemers van Europa

Voor het onderzoek werden 1300 Nederlandse werknemers uit verschillende sectoren bevraagd over hun werk. De meest tevreden werknemers zijn te vinden in Nederland (76%), gevolgd door Polen (74%) en Zwitserland (73%). Persoonlijk contact speelt daarbij voor ons een belangrijke rol, vertelt ADP-consultant Marco de Man. ,,Uit ons onderzoek bleek dat het ontvangen van complimenten als waardevol wordt gezien. Dat komt mooi uit, vandaag op Nationale Complimentendag."



Ook de afwezigheid van stress is een reden voor tevredenheid op de werkvloer. In Nederland ervaart slechts 12 procent van de werknemers dagelijks stress, ten opzichte van 22 procent in Polen. Ongeveer een derde van de Nederlandse werknemers (32%) ervaart nooit stress.

Geen motivatie

Toch geeft een kleine groep van de respondenten aan door helemaal niets gemotiveerd te worden. De Man: ,,Opvallend, aangezien ze toch iedere dag naar hun werk gaan." In Nederland is drie procent van de werknemers totaal niet gemotiveerd, voornamelijk 55-plussers. In andere landen ligt dat percentage veel hoger: van 6 procent in Engeland tot maar liefst 9 procent in Frankrijk.



De 'baan voor het leven' blijft in populariteit afnemen. Niet meer dan 28 procent van de Nederlandse werknemers verwacht de rest van hun carrière in hun huidige rol te blijven.

Loon

Ik werk niet (17%) Salaris is voor 47 procent van de Europese ondervraagden de belangrijkste motivatie om te werken, in Nederland is dit 42 procent. Toch durven veel Nederlanders niet te vragen naar wat hun collega verdient. ,,Het wordt gezien als iets persoonlijks", vertelt De Man. ,,Iedereen heeft een ander idee over wat een gewenst salaris is."



Ondanks dat is transparantie wél een goede zaak, zegt baancoach Maartje Kemme. ,,Het wordt vaak gezien als niet chique om te vragen naar het salaris van collega's. Toch kun je door het met je collega's over salaris te hebben achter onterechte verschillen komen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen." Kemme raadt dan ook aan niet te bang te zijn om zelf op pad te gaan. ,,Als je iemand 1-op-1 vraagt wat 'ie verdient, zullen de meesten dat heus wel willen zeggen."

