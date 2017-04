'Nieuw beleid voor Turkije nodig'

Frans Boogaard

BRUSSEL – Europa moet snel een nieuw Turkijebeleid formuleren. Daarin is voorlopig geen plaats voor toetredingsgesprekken, maar wel voor nauwere economische samenwerking. Die moet, in combinatie met harde politieke eisen, het land weer in een democratischer richting duwen.

Dat zegt Turkije-onderhandelaar in het Europese Parlement Kati Piri, die met een kersvers voortgangsrapport de hopeloos verdeelde Europese staats- en regeringsleiders tot een nieuwe, duidelijker Turkijekoers wil aanzetten. Nu reageren ze door hun onderlinge verdeeldheid niet of nauwelijks op ontwikkelingen in Turkije en is het president Erdogan die de agenda bepaalt. Sommige landen hopen nog steeds dat Turkije zich ooit kwalificeert als EU-lidstaat, andere hebben dat nooit zien zitten en grijpen elke gelegenheid aan om te pleiten voor een veel vrijblijvender partnerschap. Behalve Oostenrijk denkt ook de Oostenrijkse Eurocommissaris van uitbreiding Johannes Hahn nu openlijk in die richting. Piri zelf wil Turkije zijn status van kandidaat-lidstaat niet afpakken. ,,Miljoenen Turken zien de EU als een anker voor hervormingen, we mogen hen dat perspectief niet ontnemen. Tegelijkertijd is duidelijk: met deze regering wordt Turkije geen lid van de Unie, en met de nieuwe Grondwet die deze regering wil zelfs nooit.”

Het rapport van Piri komt op een belangrijk moment. Vanmiddag debatteert het Europese Parlement over de betrekkingen met Turkije, vrijdag doen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dat, met hun Turkse collega op een informeel overleg op Malta. Piri verwacht dat zij de Europese Commissie om een situatieschets zullen vragen, op basis waarvan de Europese leiders dan in juni hun toekomstige omgang met het land kunnen definiëren. Tegelijkertijd pleit ze voor een top met Erdogan. ,,Het is raar dat eigenlijk alleen Merkel nog met hem praat.” De PvdA-Europarlementariër verwijt de Turken heel veel – de ‘disproportionele’ massa-arrestaties van duizenden journalisten, rechters, oppositiekrachten, Parlementsleden, het geweld tegen Koerden, in bredere zin het onderuit halen van democratie, rechtsstaat en mensenrechten –– maar verwijt ook Europa te weinig in zijn overleg met Turkije te hebben geïnvesteerd. Het Parlement heeft daar al die jaren wel op aangedrongen. Maar ‘business as usual’ is nu niet langer mogelijk, aldus Piri. ,,Kijk ook even welk signaal je daarmee afgeeft aan andere kandidaat-lidstaten.” Tegelijkertijd moet Europa oppassen voor dubbele standaarden, als het eigen lidstaten als Polen en Hongarije laat sollen met basiswaarden. In haar rapport vraagt ze, voor het eerst, ook aandacht voor de stalen greep van de Turkse overheid op belangrijke delen van de diaspora, en veroordeelt ze scherp de uitlatingen van Erdogan, die leiders als Merkel en Rutte van nazipraktijken beschuldigde door zijn campagne in hun landen aan banden te leggen.